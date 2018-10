Elvis Costello: Ein echter Brite nimmt nicht einfach den Hut

Wenn Elvis Costello von Abschied singt, mischen sich Schwere und Leichtigkeit. Der Popstar legt nach Krisenpause ein starkes Album vor.

So schmerzlich kann es klingen, wenn Briten Abschied nehmen: "Ich bin in einem Albtraum aufgewacht", singt Elvis Costello, und seine altvertraute Band, die Imposters, verleiht der Klage ihres Chefs dezent Nachdruck. "Ich bin der Mann, der das britische Empire verloren hat", präzisiert der Sänger. Doch die Bitterkeit wiegt er sogleich mit einer Extraportion Schmelz in der Stimme auf. Fast könnte man glauben, der Song "I Let The Sun Go Down" sei Elvis Costellos melancholische Hymne zum bevorstehenden Brexit. Immerhin haben auch andere Popstars ihren Unmut über den Abschied aus der EU formuliert. Erst kürzlich unterschrieben prominente Musiker einen von Bob Geldof aufgesetzten Brief an Premierministerin Theresa May.