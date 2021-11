Eric Claptons "Lockdown Sessions": Wenn es still wird nachMitternacht

Musikalisch zeigt sich Eric Clapton mit seinen "Lockdown Sessions" stark fokussiert, bei Bluesfreunden erntet er indes Kopfschütteln.

Jahrzehntelang schwang in dem Song eine Verheißung mit. Nach Mitternacht, versprach Eric Clapton 1970, da werde es rundgehen. Alle Möglichkeiten, den Übermut heraushängen zu lassen, zählte er der Reihe nach auf, während seine E-Gitarre und seine Band aufgekratzte Vorfreude hören ließen. Ein paar Jahre vorher schon hatte der Erfinder des Songs, J. J. Cale, die mitternächtliche Magie besungen. In Claptons Version wurde "After Midnight" zum Welthit.

"Wir werden ein bisschen Action stimulieren, wir werden ein bisschen Befriedigung bekommen", ...