Es gibt ein Leben abseits des Orchesteralltags

Zwei Ensembles aus den Reihen der Wiener Philharmoniker präsentieren neue Tondokumente mit königlichen Klängen.

Ein Blick auf den Terminkalender der Wiener Philharmoniker mit Dauereinsatz in Konzerten und in der Staatsoper, globaler Tourneetätigkeit und dem prall gefüllten Festspielsommer nährt den Verdacht, das Leben der Musiker drehe sich ausschließlich um das Orchester. Tatsächlich sind viele Philharmoniker in ihrer Freizeit noch in kleineren Ensembles aktiv.

Einer der passionierten Kammermusiker ist Daniel Ottensamer. Mit dem Cellisten Stephan Koncz und Christoph Traxler an den Tasten hat der Soloklarinettist des Orchesters ein Mammutwerk eingespielt: Auf sieben CDs, die ...