"Es ist eine ganz besondere Hörqualität": Premiere für das Salzburger "Sonnenorchester"

In Salzburg soll ein Orchester wachsen, dessen Mitglieder keine Noten sehen können, aber mit feinem Gehör Außergewöhnliches leisten.

Bei den ersten Auftritten sind sie noch ein Trio. Aber bei künftigen Konzerten soll das Ensemble beträchtlich größer werden. Wie groß? Das verrät der Name des Projekts, das diese Woche in Salzburg seine Premiere erlebt: Es nennt sich Sonnenorchester und soll in der Musiklandschaft entsprechende Strahlkraft entwickeln.

Für die Flötistin Silvia Habisch werden die Auftritte in der Schlosskirche Mirabell am Donnerstag und Freitag sogar eine doppelte Premiere: "Es sind ihre ersten größeren Konzerte überhaupt", erzählt Regina Mahmoud-Krünes, die ...