Es schmerzt immer schön, wenn Polly Jean auftaucht

Das Werden des Albums "Let England Shake" lässt sich nun nachhören.

Polly Jean Harvey hatte sich einst in eine Kirche in Dorset zurückgezogen. Dort nahm sie in zwei Monaten auf, woran sie rund zweieinhalb Jahre geschrieben hatte. Mit dabei waren ihr enges Team, Produzent Flood und die treuen musikalischen Partner John Parish, Mick Harvey von den Bad Seeds und Jean-Marc Butty - Engvertraute, die man gut brauchen kann, um ein Werk von großer Dichte zu schaffen. In der Zurückgezogenheit ließ PJ Harvey das Album "Let England Shake" entstehen, das später auf ...