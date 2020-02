ESC-Hoffnung Vincent Bueno als 70er-Jahre-Musicalstar

Nicht mehr lange und Österreichs heurige Hoffnung für den Eurovision Song Contest, Vincent Bueno, stellt mit "Alive" seinen Song für Rotterdam vor. Bevor es soweit ist, heißt es für den 34-Jährigen aber zunächst noch "Rock My Soul": Am Mittwoch (12. Februar) feiert das Rockmusical im Wiener Metropol seine Premiere, wobei Bueno in der Rolle des Vince die 70er Jahre wiederaufleben lässt.

SN/APA/HANS PUNZ Vincent Bueno in Musical "Rock My Soul" zu sehen