Festival Inntöne: Auf dem Biohof zeigen sich auch große Jazzstars familiär

Saxofonist Kamasi Washington kommt mit seinem Vater zu den Inntönen. Andere Jazzlegenden bringen ihre Söhne mit.

Der Ort ist streng genommen zu klein für ihn. Saxofonist Kamasi Washington ist schließlich einer, der mit seiner Musik gern alle Dimensionen sprengt. Drei Stunden Spieldauer hatte die Dreifach-Platte, mit der er vom 2015-Insidertipp zum neuen "Hohepriester des Jazz" aufstieg, wie ihn ein US-Magazin titulierte. Mit Band, Orchester und Chor formte Washington auf dem Album "The Epic" seine Klangsprache, die auch in Richtung Hip-Hop und Elektronik offen ist. Auf den großen Festivals spielt Kamasi Washington seither auf.

Am Sonntag aber reist er, diesmal mit siebenköpfiger Band, ins Innviertel. Paul Zauner freut sich auf den Besuch des Hohepriesters. "Ich hatte Kamasi Washington ja schon vor einigen Jahren eingeladen, hier zu spielen, das war noch, bevor er so bekannt wurde. Doch damals hat es terminlich nicht geklappt. Aber der Kontakt blieb bestehen. Umso schöner, dass es jetzt funktioniert."

Zauner ist selbst Jazzmusiker, daneben Biobauer und Erfinder des Festivals Inntöne, das am kommenden Wochenende wieder auf seinem Hof in Diersbach stattfindet. Dass bei den Inntönen Stars oft genauso familiär zu erleben sind, wie die noch wenig bekannten Insidertipps, gehört zur Philosophie.

Familiär geht es in der Band des Jazzstars Washington auch deshalb zu, weil sein Vater als zweiter Saxofonist mitspielt. Ein anderer Festivalgast reist sogar mit Papa und Mama ins Innviertel. Das hat allerdings pragmatischere Gründe: Sängerin Alexis Morrast ist erst 16 Jahre alt. Ihr Auftritt bei den Inntönen sei zugleich ihre erster Europa-Reise, erzählt Zauner. Dass auch sie bald keine Unbekannte mehr sein könnte, dafür gebe es viele Indizien. "Sie hat im Vorjahr den Amateurwettbewerb im New Yorker Apollo Theater gewonnen - wie einst Ella Fitzgerald." Er selbst sei "durch einen Zufall" und durch einen US-Musikerfreund auf Alexis Morrast aufmerksam geworden, sagt Zauner, der als Posaunist regelmäßig nach New York fliegt, um mit Musikern der Szene zu spielen.

Bei der Zusammenstellung des Programms achte er freilich immer auf eine Mischung aus europäischen und amerikanischen, erdigen und avantgardistischen Tönen. "Die Energie muss stimmen", sagt Zauner über sein Programmierprinzip.

Dass immer mehr Frauen als Leaderinnen erfolgreich seien, freue ihn: Sängerin Chanda Rule, Saxofonistin Anna-Lena Schnabel oder Bassistin Hendrika Entzian stünden heuer für Stimmenvielfalt. Familiär wird es noch einmal bei David Murray: Nicht nur, weil Organisator Paul Zauner mit der Jazzlegende schon selbst musiziert hat, sondern weil David Murrays Sohn in der aktuellen Band des Vaters Gitarre spielt.



Festival:Die Inntöne beginnen heute, Freitag, und enden am Sonntag. Programm: www.inntoene.at