Festival Jazz & the City: Die Stadt wird zur freien Spielwiese

Das Festival "Jazz & the City" macht das Spontane zum Programm.

Auch Spontaneität will manchmal gut geplant sein. "Wir führen eine lange Excel-Liste", berichtete Tina Heine daher am Donnerstag. Als Intendantin des Salzburger Festivals Jazz & the City wolle sie für Künstlerinnen und Künstler auch heuer möglichst große, "freie Spielwiesen" schaffen. Nicht an allen 15 Spielorten gebe es deshalb ein vorab ankündbares Konzertprogramm, sagte Heine beim Pressegespräch. Kollegienkirche, Toihaus und das Weinarchiv der Blauen Gans stünden als Improvisationszonen und für spontane Begegnungen zwischen den Festival-Mitwirkenden zur Verfügung. Um zu klären, wer ...