Festivalzug rollt 3G-tauglich und CO2-neutral

Das Salzburger "Take the A-Train"-Festival steuert im September auch das Umland an.

Das Glück ist ein Vogerl. Während die Pandemie so manches Festival zwei Jahre en suite zur Absage zwang, erzeugte "Take the A-Train" im September 2020 seltene Euphorie. Im Zeitfenster zwischen den Lockdowns lockte der Konzertreigen knapp 10.000 Besucher in Spielstätten rund um den Salzburger Hauptbahnhof.

Um das Glück nicht überzustrapazieren, vermieden die Festivalmacher Markus Rauchmann und Andreas Neumayer am Freitag bei der Programmpräsentation des 7. "Take the A-Train" das C-Wort. Auf Einschränkungen sei man vorbereitet, hieß es. Der ...