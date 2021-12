Festspiel-Regisseurin inszeniert "Ring" in Bern: Ein radikaler Blick auf Wagner erntet Jubel

2022 führt Ewelina Marciniak in Salzburg Regie, aktuell inszeniert sie Wagners "Ring" in Bern.

Im kommenden Salzburger Festspielsommer wird die junge polnische Regisseurin Ewelina Marciniak ein großes Projekt rund um die mythische Figur der Iphigenie inszenieren. In Polen ist Marciniak längst etabliert, sie reüssierte vor allem mit viel Zeitgenössischem, unter anderem Werken von Elfriede Jelinek. 2018 gab sie in Deutschland ihr Debüt mit William Shakespeares "Sommernachtstraum", 2020 erhielt sie den "Faust"-Theaterpreis für ihre Sicht auf Szczepan Twardochs Roman "Der Boxer" am Hamburger Thalia Theater. Die Aufführung wurde auch zum Streaming-Highlight während des ersten großen ...