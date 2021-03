First Aid Kit: Leonard Cohen lebt - in Schweden

Hochzeit? Friedhof? Immer Hallelujah! Immer Leonard Cohen. Man muss jedoch vor der Nachsingerei warnen. Außer in Schweden.

Engelsstimmen verstärken das raue Flüstern. Die Seelen, denen sie Leben einhauchen, stammen aus früheren Zeiten. Eine Seele haben alle Songs von Leonard Cohen. Und die Engel waren bei den Liveauftritten in Cohens letzten Jahren drei Background-Sängerinnen: Sharon Robinson und die Webb-Sisters Charley und Hattie. Dezent seelenvoll und treffsicher unterstützen sie die samtig-rauchige Stimme des alten Mannes - eine gesungene Liebesbeziehung. Sicher, Leonard Cohen ohne Frauenstimmen geht auch. Doch in vielen Songs bieten die fein bedachten Chöre ein sanftes Bett, in ...