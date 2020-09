Flaming Lips: Eleganz besiegt das Durcheinander

Neues Album "American Head" erinnert an alte Zeiten.

Die Experimente sind - zumindest dieses Mal - beendet: Die US-Band Flaming Lips verlässt sich auf ihrem neuen Studioalbum auf ihr Gespür für Pop, der allerdings niemals fad, aber doch so schön hörbar klingt. Das war zuletzt anders. Da war die Lust am Soundgebastle mit Sänger Wayne Coyne und seinen wilden Mitstreitern durchgegangen. Sie ließen die Sounds ausufern und deshalb verloren sich die Songs oft auch in einem nebulösen Nichts. Auf dem neuen Werk "American Head" ist das alles verschwunden. ...