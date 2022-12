"Fledermaus": Frauen werden Gefängnisdiener

"Die Fledermaus" in Wien und München bietet neue Frosch-Besetzung.

Eine Salzburger Buhlschaft wird in Wien zur Lieselotte Frosch: Stefanie Reinsperger übernimmt heuer zum ersten Mal in der Volksoper in den Silvesteraufführungen der Operette "Die Fledermaus" die legendäre Komödiantenrolle des Gefängniswärters. Klassische Männerrollen sind der heuer für den deutschen Theaterpreis "Faust" nominierten Schauspielerin nicht fremd: Derzeit zum Beispiel spielt sie am Berliner Ensemble die Hauptrolle in Thomas Bernhards "Der Theatermacher". Die "Fledermaus"-Aufführung am 31. Dezember (unter anderen mit Annette Dasch und Daniel Schmutzhard) wird live zeitversetzt ab 20.15 Uhr auf ...