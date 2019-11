Foo Fighters und Volbeat am Nova Rock 2020

Das Nova Rock hat einen sehr prominenten Headliner dazubekommen. Die Foo Fighters werden 2020 beim Festival im Burgenland auftreten. Das gab der Veranstalter am Freitag bekannt. Weitere namhafte Neuzugänge sind u.a. Volbeat, Seiler & Speer, Deichkind, Bush, Steel Panther, Bring Me The Horizon und Alter Bridge.

SN/APA (Archiv/AFP)/MAURO PIMENTEL Foo Fighters beim Festival im Burgenland dabei