Franui: Die Zeit brennt auf der Alm

Das Allerhöchste: Die Musicbanda Franui, erfolgreich auf großen Bühnen Europas, kehrt für ein Festival mit Freunden zurück in das Tal, in dem sie einst begann, Kultur zu machen - bis es zu brennen begann.

Es wird eines der höchsten Kulturereignisse des Jahres in Österreich: Ein paar junge Leute haben vor dreißig Jahren begonnen, in ihrer Heimat in Osttirol in Innervillgraten zeitgenössische Kunst und Kultur anzubieten und auch selbst zu machen. Das hat nicht allen ...