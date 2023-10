Franzobel schrieb für Seebühne Musical über den Hl. Wolfgang

Während das übrige Salzkammergut (bzw. 23 oberösterreichische und steirische Gemeinden) 2024 das Europäische Kulturhauptstadtjahr begeht, bietet der Wolfgangsee ein anderes Jubiläum auf: Gefeiert werden 1.100 Jahre Heiliger Wolfgang, wurde doch der Bischof von Regensburg, dem der See und der Ort St. Wolfgang seinen Namen verdanken, 924 geboren. Eine der Hauptattraktionen des Jubiläumsjahrs wird ein Musical, zu dem Franzobel das Libretto geschrieben hat: "Wolf - Das Mystical".

Der Autor stellt den 1052 heiliggesprochenen Bischof, um den sich zahlreiche Legenden ranken, in den Mittelpunkt des Geschehens. Seine angeblichen Wunder, sein zeitweiser Rückzug ins Eremitenleben, seine Begegnungen mit dem Teufel und nicht zuletzt sein legendärer Axt-Weitwurf von der Höhe des Falkensteins zum kilometerweit gelegenen heutigen Kirchenstandort bieten allerlei Anhaltspunkte für das "Mystical", zu dem der Südtiroler Komponist Gerd Hermann Ortler die Musik geschrieben hat. Die Uraufführung ist für den 23. Mai 2024 geplant.

Für die Aufführungen erhält der Wolfgangsee eine Seebühne, die von dem Wiener Architekten Eduard Neversal geplant wurde. Sie wird vor dem Ferienhort in Ried bei St. Wolfgang errichtet und soll rund 800 Plätze bieten. Die Zuschauer sollen per Schiff zum Aufführungsort gebracht werden - so wie die Pressevertreter, denen das Projekt am 20. November detailliert vorgestellt wird.

St. Wolfgang war schon im Mittelalter ein bekannter Wallfahrtsort mit bis zu 80.000 Pilgern jährlich. Die "Wolfgangwege" führen von weit her an den Wolfgangsee. Das "Wolfgangjahr" wird aber auch in vielen anderen der rund 150 "Wolfgang-Orte" in Mitteleuropa begangen. In den drei Wolfgangseegemeinden St. Wolfgang, Strobl und St. Gilgen soll es Ende April ein Fest geben, bei dem Brauchtum und Volkskultur im Mittelpunkt stehen. Ab 28. April soll dann das Kunstfestival "Art Circle International" auch Künstler an den Wolfgangsee locken.

