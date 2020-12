Frauen bringen Musik zum Vorschein

Aus einem weiteren Grund als Covid-19 war 2020 für Silvia Spinnato ein besonderes Jahr.

Mit Staunen wie Entsetzen hat die Dirigentin Silvia Spinnato nach ihrem Studium an der Universität Mozarteum feststellen müssen: Weder in einer Musikgeschichte, noch in Studienplänen für Dirigenten kommen Komponistinnen vor. Um dem abzuhelfen, hat sie vor einem Jahr ein Frauenorchester gegründet.

Warum war es notwendig, ein symphonisches Frauenorchester zu gründen? Silvia Spinnato: Vor drei Jahren hat mich ein italienisches Orchester um ein symphonisches Programm von Komponistinnen gefragt. Das war mir peinlich! Zwar kannte ich zeitgenössische Komponistinnen, aber aus ...