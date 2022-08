Frauen in der Ukraine erzählen aus dem Krieg

Hanna Saitarly stammt aus einer Bergwerksstadt im Bezirk Luhansk in der Ostukraine, wo es seit der Annexion der Krim durch Russland zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. "Eines Abends erhielten wir eine Warnung, dass die Besatzer Interesse am Unternehmen meines Mannes hatten. (...) In wenigen Stunden packten wir unsere Leben in einen Koffer", erzählt Hanna Saitarly. Sofort habe sie zu arbeiten begonnen, während ihr Mann die Kinder betreut habe. Bald darauf habe die Familie alles zurückgelassen und sei nach Saporischschja ins Landesinnere ...