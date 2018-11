Frauenpower ist hier kein Schlagwort

Oksana Lyniv, Chefdirigentin an der Oper Graz, leitet in einem fordernden Akt an zwei aufeinanderfolgenden Abenden die Verismo-Zwillinge "Cavalleria rusticana" und "Pagliacci" und die Premiere der "Salome" von Richard Strauss.

Die Dirigentin Oksana Lyniv wird, ausgestattet mit besten Referenzen etwa als Assistentin von Kirill Petrenko in München, seit einiger Zeit hoch gehandelt. Wien, Berlin und Stuttgart winken schon, nachdem die so energische wie energetisch "treibende" Ukrainerin nun in der zweiten Saison Musikchefin an der Oper Graz ist. Mit Tschaikowskys "Eugen Onegin" und Rossinis prickelndem Riesenspaß "Il viaggio a Reims" steckte sie ihre Repertoire-Interessen weit. Nun folgen italienischer Verismo ("Cavalleria rusticana" und "Pagliacci") und - seit Samstag in Graz zu erleben - jener legendäre Aufbruch in die Moderne, der vor 112 Jahren von Graz ausgegangen war.