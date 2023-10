Freitag erscheint erstes Weihnachtsalbum von Pop-Ikone Cher

Die amerikanische Pop-Ikone Cher (77) bringt ihr erstes Weihnachtsalbum heraus - nach über 50-jähriger Karriere. Auf "Christmas", das am Freitag erscheint, präsentiert Cher 13 Titel, darunter Neuinterpretationen und eigene Songs. Einige singt sie im Duo, wie "What Christmas Means to Me" mit Stevie Wonder oder "Drop Top Sleigh Ride" mit dem Rapper Tyga."Das ist nicht das Weihnachtsalbum deiner Mutter", schrieb sie auf Twitter (X).

Es ist das 27. Album der Sängerin und Schauspielerin, die mit über 200 Millionen verkauften Tonträgern zu den kommerziell erfolgreichsten Musikerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts gehört. Zu ihren Welterfolgen zählen "Believe" (1998), "I Hope You Find It" (2013) und "SOS" (2018).

Das Album zu produzieren, sei nicht einfach gewesen, denn sie habe bei der Audiobearbeitung intensiv mitgewirkt, sagte die 77-jährige "Göttin der Popmusik" in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Paris. Aber sie sei stolz auf das Ergebnis. Die Idee zu "Christmas" stammt nicht von ihr. Ihre Plattenfirma (Warner Records) sei auf sie zugekommen. Sie habe akzeptiert, jedoch nur unter der Bedingung, kein Album mit Liedern wie "Silent Night, Holy Night" (Stille Nacht, Heilige Nacht) zu schaffen, sondern eines nach ihrem Stil, hob sie hervor. Einen Vorgeschmack darauf gab sie mit "DJ Play A Christmas Song", einem ihrer neuen Tracks, den sie Anfang Oktober als Single ausgekoppelt hat: Elektro-Pop mit Cher-Effekt, wie seit ihrem Welthit "Believe" aus dem Jahr 1998 mit Autotune verzerrte Stimmen genannt werden.

Auf "Christmas" re-interpretiert Cher Klassiker wie "Santa Baby", "Run Run Rudolph" und "Please Come Home For Christmas", das sie zusammen mit der amerikanischen Jazz- und Popsängerin Darlene Love aufgenommen hat. Denn ganz alleine wollte sie den in Amerika zu einem ikonischen Weihnachtslied gewordenen Song nicht singen, wie sie sagte. Es ist das erste Mal, dass Cher auf einem ihrer Alben im Duo singt. Sie habe noch nie andere Musiker zur Zusammenarbeit auf einer ihrer Platten eingeladen, betonte sie in dem Gespräch. Ausgesucht hat sie sich für ihre Duette neben Love auch Michael Bublé, Tyga, Cyndi Lauper und Stevie Wonder. Das sei eine tolle Last-Minute-Sache gewesen, sagte sie. Wenn auch nicht einfach, denn alle seien sie irgendwo anders gewesen, nur nicht in Kalifornien.

"Christmas" gehört zu ihren Lieblingsalben. Es seien großartige Lieder. Und das sage sie eigentlich nie, weil ihr fast nie gefalle, was sie tue. Einen Titel mag sie besonders: "Drop Top Sleigh Ride". Nicht nur, weil Rapper Tyga mit dabei ist. Den Song hat Alexander Edwards produziert, ihr 40 Jahre jüngerer Freund. "What Christmas Means to Me" hat Stevie Wonder erstmals 1967 gesungen. Mit ihm zusammen interpretiert sie es auf ihrem Album neu. Am Schluss erklingt Wonders tolles Harmonikaspiel. Das hatte er ihr von sich aus vorgeschlagen, wie sie sagte. "Ich bin vor lauter Freude aufs Bett gesprungen." Für Cher ist Weihnachten "ein großes Fest": fröhliche Gesichter, Kerzen, ein Fest der Freude.