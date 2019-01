Für Electropop-Sängerin Paenda ist "stark bleiben" wichtig

Blau gefärbte Haare sind ihr Markenzeichen, sie liebt Bands wie "Bilderbuch", und Feministin zu sein, gehört für die 31-jährige gebürtige Steirerin ganz einfach dazu. Paenda im SN-Kurzinterview.

Gabriela Horn alias Paenda vertritt Österreich beim 64. Song Contest in Tel Aviv (Israel). Am Dienstagvormittag gab der ORF diese Entscheidung bekannt. Von einem Tag auf den anderen steigt damit der Bekanntheitsgrad der in Wien lebenden Musikerin enorm. Ins Rennen geht sie mit dem Song "Limits", den sie selber geschrieben und komponiert hat.

SN: Wie fühlen Sie sich so kurz nach der Verkündung Ihrer Song-Contest-Teilnahme?

Paenda: Es ist eine Mischung aus unfassbarer Freude und Vorfreude, aber auch ein bisschen das Gefühl von Überforderung.

SN: Auf Ihrer Homepage habe ich gesehen, dass Sie auch einen tänzerischen Zugang haben.

Paenda: Ja, ich habe 10 Jahre Hip-Hop und Streetdance getanzt, später auch Ballett, aber so mit 20 Jahren habe ich aufgehört. Aber ja, das Tänzerische kann ich nicht verleugnen, meine Mama ist Tanzlehrerin. Für mich ist es immer auch wichtig, ob meine Songs zum Tanzen sind. Ich mache dann immer den Tanztest für mich, ob das auch groovt. Das ist mir wichtig.

SN: Wird Ihr Song "Limits" auch einer zum Mittanzen sein, eine Tanznummer quasi?

Paenda: Nein, weniger, aber viele der anderen Nummern auf meinem neuen Album "Evolution II", das im April auf den Markt kommt.

SN: Der Song wird ja erst vorgestellt, wir können ihn noch nicht hören, können Sie ihn kurz charakterisieren? Worum geht es inhaltlich?

Paenda: Er wird eine Überraschung sein, mein neues Album ist insgesamt poppiger, "Limits" aber anders als die anderen Songs, viel geradliniger, teilweise ruhiger. Er hat was, finde ich. Inhaltlich geht es darum, an die eigenen Grenzen zu gehen, zu schauen was passiert. Da fühlen sich sicher viele angesprochen.

SN: Meinen Sie, über die eigenen Grenzen hinausgehen oder die eigenen Grenzen zu setzen?

Paenda: Es geht um die eigenen Grenzen, die man setzt. Bei mir zum Beispiel ist es das Workaholic-Dasein.

SN: All Ihre Bilder, die ich gefunden habe, ob auf der Facebook-Seite oder auf der Homepage, zeigt Sie mit blau gefärbten Haaren, immer in verschiedenen Couleurs, aber in Blau.

Paenda: Ja, ich habe irgendwann angefangen, mir die Haare zu färben. Beim Blau bin ich hängengeblieben und immer wieder zu der Farbe zurückgekommen, warum weiß ich eigentlich nicht so genau.

SN: Die blaue Haarpracht bleibt also auch beim Song-Contest-Auftritt?

Paenda: Ja, die blauen Haare bleiben. Das ist jetzt einfach so.

SN: Welche musikalischen Vorbilder haben Sie, von wem lassen Sie sich inspirieren?

Paenda: Keine speziellen, aber ich suche mir wieder Inputs ... rauf- und runtergehört habe ich beispielsweise alle Alben von "The Weekend", "Bilderbuch" finde ich fantastisch und Rita Ora mag ich auch gern.

SN: Ich habe gelesen, Feministin zu sein, sei Ihnen wichtig.

Paenda: Ja. Feminismus wird nur leider von einigen immer wieder in den Dreck gezogen, ich finde das schlimm, weil es nicht um Männerhass geht. Ich persönlich stehe voll für Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und ich bin leider in einer Branche, die sehr männerdominiert ist, ich habe in meinem Leben diesbezüglich schon oft zu kämpfen gehabt. Stark zu bleiben, bei sich zu bleiben, das ist schon irgendwie mein Thema. Auch in meinen Songs. Das zieht sich durchs erste Album und auch durch das zweite. Ich behandle Feminismus aber auf meine Art und Weise.

SN: Wie schauen die nächsten Wochen aus, dreht sich jetzt dann alles um den Song Contest?

Paenda: Noch sind die nächsten Wochen nicht durchgeplant, ich arbeite ja auch als Gesangslehrerin in einer Musikschule in Leobersdorf. Wie das ausschauen wird, werde ich erst sehen. Die Planung fängt jetzt erst an.

SN: Haben Sie eigentlich Angst davor, beim Song Contest in Israel irgendwo auf den hinteren Plätzen zu landen? "The MakeMakes" beispielsweise landeten in Wien 2015 auf dem (für sie) enttäuschenden vorletzten Platz.

Paenda: Darüber habe ich mir schon sehr viele Gedanken gemacht, aber gewisse Dinge kann man nicht beeinflussen. Ich für mich persönlich wäre dann nicht erfolgreich, wenn ich auf der Bühne nicht alles gegeben hätte. Überall, wo ich bin, möchte ich mit 100 Prozent sein.