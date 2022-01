Geburtstag und Generationswechsel im Jazzit: Ein Vorkämpfer macht Platz für Neues

2002 hat er "sein" Jazzit eröffnet. Jetzt denkt Andreas Neumayer zum Geburtstag an neue Spielräume im Haus - und an einen Generationswechsel.

Begeisterung ist die erste Voraussetzung für den Job. Belastbarkeit und Flexibilität sind ebenfalls gefragt - nicht nur in Phasen, in denen eine Pandeme zum dauernden Jonglieren mit Konzertterminen zwingt. Und nicht zuletzt gehören auch Teamfähigkeit und eine gute Vernetzung in der Szene zu den Fähigkeiten, die benötigt werden, um eine lang gewachsene Musikinstitution am Laufen zu halten.

Seit 20 Jahren hat Andreas Neumayer sein Büro in der Elisabethstraße 11. Am 15. Februar 2002 bezog der Jazzit:Musik:Club, den er ...