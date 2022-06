Gefrorene Tränen veredeln Todesgesänge

Matthias Goerne verewigt ein legendäres Salzburger Liederprogramm. Klavierpartner Daniil Trifonov schöpft Farben aus der Nacht.

Es begann wie so oft im Salzburger Festspielsommer. Matthias Goerne, der in der Wahl seiner Pianisten gerne Vielfalt zelebriert, traf 2017 auf den aufstrebenden Daniil Trifonov. Intendant Markus Hinterhäuser, selbst der beständigste Klavierpartner des Baritons, hatte diese Konstellation ermöglicht. Ebenso bemerkenswert wie die Dramaturgie, eine Reihe von Todesgesängen unterschiedlicher Epochen, war die Paarung selbst: Kein eingeschworenes, routiniertes Gespann war hier zu hören, sondern zwei Ausnahmekünstler, die in das Spiel des jeweils anderen hineinhorchten und darauf unvermittelt reagierten. Ein Liederabend als ...