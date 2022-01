Gerald Votava: Was ist schlimmer, bös' oder blöd?

Gerald Votava vertonte Texte von Christine Nöstlinger.

Machen S' was damit. So habe Christine Nöstlinger zu ihm gesagt. Also hat Gerald Votava die 22 Blätter mit den Gedichten, die ihm Nöstlinger in die Hand drückte, genommen, hat lange über sie nachgedacht und hat sie vertont.

Freilich begibt man sich mit so einem Projekt auf dünnes Eis. Christine Nöstlinger gehört - wenn auch nicht in Liedform - zum Kulturschatz dieses Landes. Als Kinderbuchautorin gehört sie zu den Ausnahmeerscheinungen. Rund 140 Bücher hat sie veröffentlicht. Die Wahrhaftigkeit, ...