Gestreamt, hybrid und live im Rockhouse: Lang bleiben die Sessel nicht mehr leer

Bald braucht man keine Internetleitung mehr, um Konzerte zu erleben. Sein Streaming-Wissen will das Rockhouse trotzdem weiter nutzen.

Dass der Sänger und Songschreiber Ian Fisher auf einem aktuellen Pressefoto vor verlassenen Sitzreihen im Finsteren posiert, passt aktuell noch zur Situation, in der sich die Musikszene seit mehr als einem Jahr befindet. Doch wenn der US-Musiker mit Wohnsitz Wien an diesem Freitag mit Salzburger Begleitern im Rockhouse auftritt, spielt er nicht ins Leere. Die Sessel, auf denen seine Zuhörerschaft Platz nimmt, stehen bloß weiter weg, in den Wohnzimmern des Publikums. Ian Fisher tritt in der Reihe "Club Session" auf. ...