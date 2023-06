Gesucht: Der beste Sound of Salzburg - Jazzit Stage Orchestra

Popgeschichte: Radiofabrik sucht bei Online-Voting das beste Album des Landes. Die SN stellen alle Nominierten vor. Jazzit Stage Orchestra.

Der beste Popsound aus Salzburg? Das beste Popalbum des Landes? Die Radiofabrik sucht zu ihren 25. Geburtstag aus 25 ausgewählten Werken mittels Online-Abstimmung bis September einen Sieger. Bis dahin werden jeden Dienstag und Donnerstag um 12 Uhr auf der freie Radiostation Radiofabrik die nominierten Alben laufen. Und auch hier werden sie Woche für Woche aus dem Archiv geholt und es wird zu lesen sein, wie diese Alben klingen.





Nummer drei: "Session One" von Jazzit Stage Orchestra

Eine CD zu Weihnachten? Das sorgt in den meisten Fällen auch nicht mehr für den größten Überraschungseffekt unter dem Christbaum. Anders bei den Organisatoren des "Vereins der Freunde des Jazzit". Da war die Überraschung groß, als plötzlich von einer eigenen CD, und dann sogar von einer ganzen CD-Edition die Rede war.

Vor knapp einem Jahr haben drei junge Salzburger Musiker den Förderverein ins Leben gerufen, um den Salzburger "Jazzit:Musik:Club" ideell und finanziell zu unterstützen. Vier Mal im Jahr finden seither Feste der "Jazzitfreunde" statt, bei denen junge Salzburger Jazzer ins Rampenlicht gestellt werden. Kernpunkt aller Veranstaltungen: Die Auftritte des über 20-köpfigen Jazzkollektivs "Jazzit Stage Orchestra", dem auch die Vereins-Gründungsmitglieder Gernot Haslauer, Peter Steiner und Sven Wolf angehören. Mit illustren Gästen wie Hannes Löschel oder Christoph Cech spielen sie Programme ein, in denen zwischen John-Cage-Variationen und Eigenem fast alles Platz findet.

Der Entschluss wurde im Herbst gefasst, aufgenommen wurde im November. An zwei Studiotagen spielte das "Jazzit Stage Orchestra" zehn Stücke ein: erfrischend raue Versionen von Count-Basie- und Lester-Bowie-Klassikern, Eigenkompositionen und Stücke von Orchestergästen wie Christoph Cech oder Stefan Heckel. Das Elektronikerduo Uwe Walkner und Frederic Hintenaus peppte das Album zusätzlich mit einem Remix auf.

Ein glatt geschliffenes Studiowerk ist "Session One" nicht geworden und will es auch gar nicht sein: "Session One ist eine Bestandsaufnahme. Die auf dieser CD enthaltenen Stücke und Konzepte sehr unterschiedlicher Komponisten ergeben einen Querschnitt aus unserem ersten Jahr regen Orches- tertreibens", heißt es im Booklet. Wie viel Energie und Spielvergnügen dabei mitschwingen, lässt die Bigband in Übergröße etwa auf "Lucoolmi" oder Lester Bowies "Free Raggae Hi Bop" hören.

Aus der Idee für eine CD ist bald der Plan zu einer ganzen Reihe entstanden: die "Jazzit Edition". Mit den Erlösen des Albums "Session One", das in einer Auflage von 700 Stück erscheint (Vertrieb: Lotus Records), soll im Frühjahr 2005 die nächste CD-Produktion finanziert werden.



Clemens Panagl/SN am 18.12.2004