Gesucht: Der beste Sound of Salzburg - Mood of Mondrian

Popgeschichte: Radiofabrik sucht bei Online-Voting das beste Album des Landes. Die SN stellen alle Nominierten vor. Mood Of Mondrian.

Der beste Popsound aus Salzburg? Das beste Popalbum des Landes? Die Radiofabrik sucht zu ihren 25. Geburtstag aus 25 ausgewählten Werken mittels Online-Abstimmung bis September einen Sieger. Bis dahin werden jeden Dienstag und Donnerstag um 12 Uhr auf der freien Radiostation Radiofabrik die nominierten Alben laufen. Und auch hier werden sie aus dem Archiv geholt und es wird zu lesen sein, wie diese Alben klingen.





Nummer sechs: "4:26" von Mood Of Mondrian



4 Uhr 62. Diese Uhrzeit gibt es nicht? Doch, es gibt sie - zumindest gefühlt. Das sind diese Momente, irgendwann in den frühen Morgenstunden, wo die Party vorbei ist und das trunkene Grübeln beginnt, wo es noch nicht hell, aber auch nicht mehr dunkel ist, wo alles für ein paar Momente in den Graustufen zwischen Tag und Nacht zu verschwimmen scheint. Und: Es ist die beste Zeit, Mood of Mondrian und ihr erstes Album "4:62" zu hören. Sagt zumindest Lukas Novak, seines Zeichens Sänger und Gitarrist der jungen Salzburger Band. Und weiter: "Das ist keine Musik für die Partygesellschaft."

Solche Töne hört man von einem 19-jährigen Jungmusiker nicht alle Tage. Und auch auf der CD, die Lukas Novak gemeinsam mit seinen gleichaltrigen Kollegen Anton Giger und Daniel Mayrhofer aufgenommen hat, findet sich wenig Alltägliches.

In Eigenregie von Daniel Mayrhofer produziert, bieten Mood of Mondrian darauf die Quersumme aus Folk, leichtem Jazz und Pop, was sowohl Fans des Gemütlichkeitspop eines Damien Rice, abschnittsweise aber auch Anhänger der ernsthafteren Folk-Partie Bright Eyes unterhalten könnte. In jedem Fall schafft es das Trio mit Leichtigkeit, einen recht eigenen Stil zu kreieren. Das ist Goldes wert in der unübersichtlichen Masse junger Bands, die es allein in Salzburg gibt.

Gut unterwegs auf unerwarteten Wegen Das Rad erfinden Mood of Mondrian, die vor einem Jahr aus der Schülerband The Shonky Prigs hervorgingen, freilich auch nicht neu. Im Gegenteil: Hantiert wird mit sehr klassischen musikalischen Elementen. Viel mehr als ein, zwei Gitarren, etwas Schlagzeug sowie gelegentliche Klavierbegleitung ist da nicht. Das reicht allerdings, um eine heimelig-melancholische Atmosphäre zu schaffen, wie etwa im wunderbar verträumten "Autumn" oder dem zarten "Ten".

Ebenfalls stark: Das melodische "Leaves". Im Vordergrund ist dabei stets Lukas Novaks eindrückliche Stimme, die er gern unerwartete Wege gehen lässt.

Selbiges hat man auch als Band vor. In nächster Zukunft sind einige Konzerte geplant. Und dann? Kommt das nächste Album, denn "die Ideen sprudeln derzeit unendlich", sagt Lukas Novak, merklich von der Leidenschaft gepackt. Da könnte noch Größeres auf uns zukommen.



Tobias Pötzelsberger / SN am 20.2. 2007