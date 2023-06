Gesucht: Der beste Sound of Salzburg - Querschläger

Popgeschichte: Radiofabrik sucht bei Online-Voting das beste Album des Landes. Die SN stellen alle Nominierten vor. Die Querschläger.

Der beste Popsound aus Salzburg? Das beste Popalbum des Landes? Die Radiofabrik sucht zu ihren 25. Geburtstag aus 25 ausgewählten Werken mittels Online-Abstimmung bis September einen Sieger. Bis dahin werden jeden Dienstag und Donnerstag um 12 Uhr auf der freien Radiostation Radiofabrik die nominierten Alben laufen. Und auch hier werden sie Woche für Woche aus dem Archiv geholt und es wird zu lesen sein, wie diese Alben klingen.





Nummer zwei: "Live is lebendig" von Querschläger

Die Mundart heißt so, weil sie dem Prinzip folgt, so zu klingen, wie der Schnabel gewachsen ist. Das gilt nicht nur phonetisch, sondern auch inhaltlich. Deshalb musste die siebenköpfige Lungauer Band Querschläger bisher jeder ihrer CDs ein Booklet mit einem Übersetzungsteil beilegen. Der Lungau ist weit hinten unter den Tauern. Die Sprache ist fremd. Auf dem aktuellen Album haben sie sich die Übersetzungen gespart. Wer die Querschläger kennt, versteht, was hier geboten wird. Und wer es nicht versteht, der kann es spüren. "Live is lebendig" ist eine opulente, 64 Songs umfassende Sammlung von Konzertmitschnitten aus den vergangenen drei Jahren. Gezogen wird eine Bilanz über 15 Jahre, in denen die Querschläger, immer noch eine Nebenerwerbsband, ihre Heimat in Liedern vermessen haben.

Während um Bundes- und Landeshymnen bizarre und stets im Wunsch nach Verherrlichung endende Diskussionen ausgebrochen sind, findet sich auf der Dreifach-Box "Live is lebendig" die lustige, romantische, bittere und schreckliche Wahrheit über Land und Leute. Ein schier unendliches musikalisches Spektrum decken die Querschläger ab. Diese Vielfalt reicht von dylanesker Songwriter-Haltung über Polka und Rock bis zur Auffrischung volksmusikalischer Traditionen. Was die Querschläger tun, hat allerdings weniger mit Neuer Volksmusik zu tun als mit alter Liebe. Es ist die Liebe zu traditionellen musikalischen Formen egal ob die aus der Volksmusik oder dem Pop kommen. Hauptsache ist, die Musik eignet sich, um eine Geschichte erzählen zu können.

Auf der Suche nach Wurzeln und Unkraut verdichten sie mythische Ereignisse, Beobachtungen, individuelle Erfahrungen, denen sie eine identitätsstiftenden Allgemeingültigkeit geben. Damit bleiben sie ihrer engsten Heimat im Idiom treu, verlieren allerdings nie den Blick für die Weite, die auch Fremde bedeuten kann. Sie lassen erkennen, dass die Wahrheiten des Lungaus überall stattfinden können, ohne je in unerträgliche Verherrlichung der Vergangenheit oder rechte Beschwörung von Engstirnigkeit zu verfallen. Die Lieder und deren Protagonisten sind Archetypen - freilich angesiedelt in einer ländlich bergigen Gegend, aber doch mit einer Gültigkeit über das Tal hinaus. Die Querschläger haben einem ihrer schönsten Texte zu Folge den "Himme in de Augn" und das "Lebn in da Hand". Das heißt nichts anderes, als dass, egal wie eng das Tal sein mag, es irgendwo ein Stück Himmel gibt, nach dem sich zu greifen lohnt.

Der über regionale Grenzen reichende Erfolg dieser so fröhlich unterhaltsamen wie unangepassten Band macht Freude - und er lässt den Mitgliedern keine Ruhe. "Wir spielen, was geht", sagt Messner. Dabei hat er längst "a Menge neuer Songs", die aufgenommen werden sollen, und "a Menge neuer Ideen, vielleicht für ein Konzeptalbum". Zu viel brennt unter den Nägeln, weil die Heimatkunde ein Fach ist, das sich ständig in Bewegung befindet.

Albumbesprechung von Bernhard Flieher SN/ 30.9.2005