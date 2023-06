Gesucht: Der beste Sound of Salzburg - Roia

Popgeschichte: Die Radiofabrik sucht bei Online-Voting das beste Album des Landes. Die SN stellen alle Nominierten vor. Roia.

Der beste Popsound aus Salzburg? Das beste Popalbum des Landes? Die Radiofabrik sucht zu ihren 25. Geburtstag aus 25 ausgewählten Werken mittels Online-Abstimmung bis September einen Sieger. Bis dahin werden jeden Dienstag und Donnerstag um 12 Uhr auf der freie Radiostation Radiofabrik die nominierten Alben laufen. Und auch hier werden sie aus dem Archiv geholt und es wird zu lesen sein, wie diese Alben klingen.



Nummer fünf: "Cute little fear" von Roia



Zeit. Was ist schon Zeit? Eine abstrakte Größe, ziemlich relativ. Zumindest für Roia. Großteils abgekapselt von der restlichen Musikszene arbeitete die Band sieben Jahre an einem Album: In der sonst so schnelllebigen Musikszene ist das eine krasse Ausnahme.

Doch Roia sind auch keine normale Band: Produzent Paul Hochrainer (seit den 80ern in Salzburg aktiv) ist der Vater von Sängerin Ninar und Onkel von Dorian Wimmer. Nur der Vierte im Bunde, der für die Synthesizer zuständige Sam Vahdat, kommt nicht aus der Familie. "Es gab lange Zeit keinen Plan, ein Album zu machen", sagt Paul Hochrainer. "Wir haben einfach nur an den Songs gefeilt, die Nina und Dorian brachten."

Und davon gibt es viele: Mit 16 Jahren begannen die beiden, in ihren Jugendzimmern mit einem alten Vierspurrekorder aufzunehmen. Der Weg ins "Familienstudio" war da freilich nicht mehr weit.

Roia reiften langsam, wuchsen über die Jahre von der Spielerei zum ernsten Bandprojekt. 2004 verschickte die Band erste Demos. Prompt meldete sich der Wiener Musikverleger und Branchenkenner Walter Gröbchen und nahm Roia unter Vertrag.

Und nun, endlich, gibt es ein Ergebnis: "Cute Little Fear" ist der CD gewordene Beweis, dass man auch im verschlafenen Mozartstädtchen Salzburg Musik produzieren kann, die in Anspruch und Sound international wirkt. Es ist zugänglicher, aber nie einfacher Elektropop zwischen Madonna und Portishead, geprägt von einer verspielten Produktion und Ninas und Dorians einprägsamen Melodien. Ein Album aus einem Guss, das immer wieder von Neuem spannend wird. Nach sieben Jahren fast schon autistisch abgeschiedenen Bandlebens kommt für Roia nun der Schritt an die breite Öffentlichkeit: Live-Termine (6. Oktober, Rockhouse) sind fixiert, die Single "Sleep Well" rotiert auf FM4, auch in Deutschland wird die CD vertrieben: Roia sind auf dem Weg zu Größerem.



Tobias Pötzelsberger/7. September 2006