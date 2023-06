Gesucht: Der beste Sound of Salzburg - SK Invitational

Popgeschichte: Radiofabrik sucht bei Online-Voting das beste Album des Landes. Die SN stellen alle Nominierten vor. SK Invitational.

Der beste Popsound aus Salzburg? Das beste Popalbum des Landes? Die Radiofabrik sucht zu ihren 25. Geburtstag aus 25 ausgewählten Werken mittels Online-Abstimmung bis September einen Sieger. Bis dahin werden jeden Dienstag und Donnerstag um 12 Uhr auf der freien Radiostation Radiofabrik die nominierten Alben laufen. Und auch hier werden sie aus dem Archiv geholt und es wird zu lesen sein, wie diese Alben klingen.





Nummer sieben: "SK Invitational" von SK Invitational



Eine Jazz-Bigband spielt Hip-Hop und Dancehall und landet damit sogar bei FM4.

Es gibt Wortkombinationen, die wollen eigentlich gar nicht zueinander passen: "Jazz" und "Hitparade" sind so ein Paar. Nicht einmal mit den Namen heimischer Jazzer, deren Musik regelmäßig im Radio zu hören ist, ließen sich beeindruckende Listen erstellen.

Dass es von dieser Regel auch erfreuliche Ausnahmen gibt, bestätigt Stephan Kondert eindrucksvoll. Der 25-jährige Salzburger ist Jazzmusiker. Und ein Song seines Albums SK Invitational ist derzeit täglich im Programm des einflussreichen ORF-Senders FM4 zu hören.

Das hat wohl auch mit Konderts offener Stilphilosophie zu tun. Seine Formation SK Invitational ist zwar eine Bigband, in der ein Großteil von Salzburgs junger Jazzszene versammelt ist. Das Großkollektiv benutzt seine Jazzkönnerschaft allerdings dafür, mit Virtuosität und Feingefühl druckvolle, zeitgenössische Sounds zwischen Hip-Hop, Dancehall und R&B zu kreieren. Und prominente Gäste sorgen auf dem Album, das in der "Jazzit:Edition" des Salzburger Jazzit:Musik:Clubs erscheint, für spannende Begegnungen.

So fasst etwa Rapper Flip, Mitglied der Linzer Vorzeige-Hip-Hopper Texta, im Song "Detonation" die Vorzüge von Konderts Hip-Hop-Bigband in satte Reime. Seine Aufforderung dürfte manchen bequem sitzenden Jazzhörer aufschrecken lassen: "Zieh die Tanzschuhe an - Hände aus der Hosentasche!"

Im Song "Business" wiederum treten die Dancehallvertreter Mono & Nikitiman zum Abgesang auf die Musikindustrie an. "Wir brauchen keine Nummer eins, weil in den Top Ten nur Shit ist", heißt es da.

Dass genau dieser Song momentan auf FM4-Erfolgskurs segelt, ist ein lustiges Detail. Denn: Bei der Überzeugungskraft, die der Sound des SK Invitational ausstrahlt, ist nicht auszuschließen, dass am Ende vom Lied sogar eine Chartsplatzierung herausschaut. Das wäre doch eine schöne Gelegenheit, die Wörter "Jazz" und "Hitparade" einander wieder einmal näher zu bringen.



Clemens Panagl / SN am 13.9.2007