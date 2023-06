Gesucht: Der beste Sound of Salzburg - Suchriddin Chonow

Popgeschichte: Radiofabrik sucht bei Online-Voting das beste Album des Landes. Die SN stellen alle Nominierten vor. Suchriddin Chonow

Der beste Popsound aus Salzburg? Das beste Popalbum des Landes? Die Radiofabrik sucht zu ihren 25. Geburtstag aus 25 ausgewählten Werken mittels Online-Abstimmung bis September einen Sieger. Bis dahin werden jeden Dienstag und Donnerstag um 12 Uhr auf der freien Radiostation Radiofabrik die nominierten Alben laufen. Und auch hier werden sie aus dem Archiv geholt und es wird zu lesen sein, wie diese Alben klingen.



Nummer vier: "The Way To Samarkand" von Suchriddin Chonow



Eine Reise Samarkand, dem Geburtsort das in Salzburg lebenden Schlagzeugers Suchriddin Chonow, nachfordert geradezu ein entspanntes Zuhören und Tagträumen von Luftspiegelungen in der Wüste. Abseits von gängigen Weltmusik-Klischees zeigt uns Suchriddin Chonow in Trio-Besetzung wie man mit den Mitteln von Jazz die Reiselust in den Kopf bringt und der hörbare Kurztripp eine Sehnsucht nach dem Besuch dieses phantastischen Ortes in Usbekistan erzeugt. "File under: Perkussion, Schlagzeug, Klavier asiatische, afrikanische und lateinamerikanische Saiteninstrumente".



Radiofabrik, April 2005

