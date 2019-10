Gitarre von Kurt Cobain wird versteigert

Eine Gitarre des Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain (1967 - 1994) steht bei einer Versteigerung in New York zum Verkauf - und könnte 300.000 bis 500.000 Dollar einbringen. Die türkisfarbene Fender Mustang, die 1993 für den linkshändigen Musiker angefertigt wurde, kommt Ende Oktober bei der zweitägigen Auktion "Icons & Idols: Rock 'n' Roll" unter den Hammer, wie Julien's Auctions am Mittwoch mitteilte.

SN/APA (Archiv/AFP)/SEBASTIEN VUAGN Kurt Cobain starb am 5. April 1994