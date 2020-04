Zur Veröffentlichung ihres neues Albums wollte die Band Good Wilson viel unterwegs sein. Dann wurde alles anders: "Wir haben via Skype angestoßen".

Auf der Couch liegen. In die Luft schauen. Warten, wie es weitergeht. So ein Schwebezustand kann dem Tag einen Dämpfer versetzen. Oder er kann trotzdem mit so viel Luftigkeit dahergleiten wie im Song "Fall in Fall". Als Song zur Coronakrise ...