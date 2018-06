Gospel-Sänger Clarence Fountain 88-jährig gestorben

Der amerikanische Sänger Clarence Fountain, Mitbegründer des legendären Gospelchors "Five Blind Boys of Alabama", ist tot. Nach Mitteilung auf der Band-Webseite starb der Musiker am Sonntag in Baton Rouge (US-Staat Louisiana). Er wurde 88 Jahre alt.

SN/APA (Archiv/AFP/GETTY)/Rick Diam Der Sänger wurde 88 Jahre alt