Grafenegg Festival: Wolkenbruch über dem Wolkenturm

Das Freiluft-Festival in Grafenegg kann im Corona-Jahrgang bei Schlechtwetter nicht ins Auditorium ausweichen. Bereits das Eröffnungskonzert fiel dadurch einem Gewitter zum Opfer.

Durch den weitläufigen Schlosspark eilen aus allen Himmelrichtungen, beziehungsweise aus den Corona-bedingt farblich eingeteilten Wartezonen, die Gäste herbei. Dass Schloss Grafenegg mit seiner Fassadendekoration an den neugotischen Tudorstil erinnert, verstärkt den Eindruck noch: Doch dieses Rasenspektakel versammelt nicht den englischen Adel, sondern sollte die Eröffnung des heurigen Festivals werden. Das Wetter war nur leider entsprechend britisch.

"Meine Welt, die Welt der Musik, ist eine, die genaue Planung braucht", sagt Rudolf Buchbinder. Der Pianist ist heuer als künstlerischer Leiter auch Programmjongleur. Normalerweise weiß er zwei Jahre vorher, wann er in Tokio oder New York auftreten wird. Seit diesem Frühling steht nur noch ein Termin - "wie ein Fels in der Brandung", sagt er - in seinem Kalender: der 14. August. Das Areal ist mit 32 Hektar groß genug für Musikgenuss mit Abstand. Der Wolkenturm, wie die moderne Outdoor-Bühne aus Beton, Stahl und Glas heißt, bietet 1700 Tribünen- und 400 Rasenplätze - entsprechend weniger bei der neuen Sitzordnung als Corona-taugliche Spielstätte.

Und so war das Festival Grafenegg unter den ersten Veranstaltern, die verkündeten: Wir finden trotzdem statt. Das Premierenpublikum kaufte Karten für Beethovens "Missa Solemnis" mit dem Tonkünstler-Orchester und dem Arnold Schoenberg Chor. Geworden ist es die Ouvertüre zum Ballett "Die Geschöpfe des Prometheus" - ohne Empfang und ohne Schlechtwetteralternative. Üblicherweise weicht man bei geringstem Zweifel ins Auditorium aus. Das ist in Zeiten der Pandemie jedoch nicht möglich. Nun denn, der Fasan krächzt ein letztes Mal, bevor er übertont wird. Die hohe Föhre wiegt nicht, denn es ist windstill.

Konstantía Gourzí tritt an das Dirigentenpult. Sie ist der Star des Abends, verkörpert sie doch Dirigentin, Professorin und Komponistin in Personalunion. Als erste Frau ist sie Composer in Residence in Grafenegg. Ihren Workshop mit fünf Komponistinnen und Komponisten aus Österreich, Deutschland, Venezuela, Griechenland und Israel musste sie online abhalten. "Sie wurden aus 74 Bewerbern ausgewählt. Wir hätten uns in Grafenegg erstmals treffen sollen, als der Lockdown begonnen hat. Wir haben entschieden, das Beste aus der herausfordernden Situation zu machen", erzählte die Künstlerin im SN-Gespräch. Auch ihr Auftragswerk "Ypsilon, A Poem for Trumpet and Orchestra in five scenes" hat sie in der Zeit der Ausgangsbeschränkungen geschrieben. Schon vor dem Komponieren traf sie den erst 25-jährigen Trompeter Simon Höfele. Die Dirigentin und der Solist probierten alle Spielmöglichkeiten aus. "Ich merkte, wie die Ideen sich veränderten und mich in eine andere Richtung führten", sagt die Künstlerin über die Arbeit im Lockdown. Seit Anfang Juli probte sie gemeinsam mit dem Tonkünstler Orchester in verschiedenen Besetzungen.

Eine ganze Reihe an Künstlerpersönlichkeiten ist also heute bereit, nicht nur den Jahresregent Ludwig van Beethoven zu feiern, sondern auch die Tradition einer Uraufführung zu leben. Aber zuerst kommt Beethoven: Dessen Ouverture zum Ballett "Die Geschöpfe des Prometheus" ist Beethovens erste überhaupt. "Beethoven berührt die Menschen. Seine Musik bewegt und vereinigt, erschreckt und erschüttert aber auch gleichzeitig. Interessant, dass ausgerechnet das turbulente Corona-Jahr zu seinem Jubiläumsjahr wurde!", schwärmt Gourzí. "Seine musikalische Sprache ist großartig und hat eine besondere und einmalige Stärke. Durch seine gewaltigen Klänge wird man als Zuhörer und als Interpret reicher und tiefer."

Die Musiker nehmen ihre Instrumente auf. Doch mit dem unverkennbaren, provokanten Septakkord kommt der erste dicke Regentropfen. Viertel, Pause, Pause, Viertel, Pause, Pause. Das Intervall erhöht die Spannung. Aber das wäre gerade gar nicht nötig. Zur typischen Beethoven-Dramatik rascheln die weißen Regenpelerinen, die alle unter den Sesseln hervorkramen. Einige Takte später der Fokus auf Oboe, Horn, Fagott. Darauf wirbeln die Streicher durch das Allegro molto e con brio. Besorgte Blicke gen Himmel. Wind kommt auf. Der Regen wird stärker.

Nach dem fünfminütigen Stück jubeln die Zuschauer. Es folgt eine Durchsage: "Wir müssen das Konzert auf Grund der Wettersituation unterbrechen. Bitte bleiben Sie auf ihren Plätzen." Großes Gelächter im Platzregen. Und das Gewitter ist mittlerweile so heftig, dass klar ist: Das war's für heute.

Falls Sie sich gefragt haben, welchen Baum Gourzí als Composer in Residence gepflanzt hat, wie es seit 2007 gepflegt wird: Sie hat sich für eine Walnuss entschieden - heimisch, trägt Früchte, an denen man sich erfreuen kann und Blätter, die im Wind schöner rascheln als die Regen-Ponchos aus Plastik. Er wird jetzt wenigstens schön eingegossen.

Quelle: SN