Große Fragen? Dann ist es Zeit für ein Lied!

Georg Clementi und Ossy Pardeller spielen neue Songs in Salzburg - und der Sender RAI filmt mit.

Wenn sie im Konzert gleich am Anfang versprechen, dass es bei ihnen "um die ganz großen Fragen" gehe, ist das nicht übertrieben. Eine solche Frage kann bei Georg Clementi und Ossy Pardeller allerdings auch so klingen: "Was haben die Leute eigentlich gemacht, bevor Ingwer gegen alles geholfen hat?"

Man könne sagen, "wir wecken Erwartungen, die wir immer wieder brechen, um sie dann doch zu erfüllen", erzählt der Schauspieler, Regisseur und Liedermacher Clementi über sein jüngstes Duo "Die Clempanei": Denn letztlich gehe es in den Liedern stets um Liebe, Leben, Tod und andere tatsächlich große Themen.

Große Chansonpreise hat Georg Clementi in den vergangenen Jahren schon mit seinem Projekt "Zeitlieder" gesammelt - Songs, zu denen Geschichten aus der Wochenzeitung "Die Zeit" die Inspirationen lieferten. Jetzt bekommt sein aktuelles Duo mit Ossy Pardeller viel Aufmerksamkeit. Zur Salzburg-Premiere im Kleinen Theater schicke der italienische Sender RAI ein Kamerateam: "Sie wollen eine Reportage machen und uns auf dem Weg zu unseren nächsten Auftritten begleiten", berichtet der Wahlsalzburger, der als Jugendlicher in Südtirol seine erste Liedermacher-Platte veröffentlicht hatte, bevor es ihn zur Schauspielereiund bald ans Landestheater zog.

Spielen und Singen gehörten für ihn zusammen, sagt Clementi: "Ich wäre als Liedermacher nicht derselbe, wenn ich nicht auch Schauspieler wäre." Im Projekt mit seinem Landsmann Ossy Pardeller genieße er auch "die Offenheit, mit der wir an die Musik herangehen: Von ,Zeitliedern' bis zu Leonard-Cohen-Songs in eigenen Versionen ist da Vieles möglich". Eine CD ist ebenfalls in Planung: 2023 erscheint das Debütalbum der "Clempanei".

Konzert:"Die Clempanei", Salzburg, Kleines Theater, 15. 10., 19.30.