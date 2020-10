Große Leere in der Oper

Konzertante Aufführungen, Kammerorchester und kaum Besucher - mehr ist im Coronaherbst an vielen Opernhäusern nicht möglich. Raubt die Pandemie dem Gesamtkunstwerk seinen Reiz?

Stellen Sie sich vor, es ist World Opera Day - und keiner geht hin. Am Sonntag hätte das Gesamtkunstwerk Oper in all seinen Facetten weltweit erstrahlen und funkeln sollen. Just einen Tag davor gab die Mailänder Scala bekannt, aufgrund steigender Infektionszahlen in der Lombardei den Betrieb für einen Monat auszusetzen. Die Metropolitan Opera in New York hatte ihre Wiedereröffnung bereits zuvor auf Ende September 2021 verschoben. Die Coronapandemie legt die Zerbrechlichkeit der globalen Kunstform Oper offen.

Internationale Gastsänger ...