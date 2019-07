Der passionierte Fußgänger und Bergsteiger erfand im Gehen seine grandiose Musik.

"Ich brauche für meine innere Bewegung die äußere", schrieb Gustav Mahler in einem Brief. Tatsächlich sei das Gehen ein Stimulans seines schöpferischen Prozesses gewesen, berichtet Franz Willnauer, Mahler-Experte und ehemaliger Generalsekretär der Salzburger Festspiele, bei einer Tagung in Steinbach am ...