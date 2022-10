"Hair" in der Felsenreitschule: Blumenkinder vertrauen heute auf Greta

"Fridays for Future"und LGBTQ: Regisseur Andreas Gergen transportiert den Musical-Klassiker "Hair" in die Gegenwart.

"How dare you", ertönt es aus dem Off. Und sofort hat man Greta Thunberg vor Augen, jenes mutige Mädchen, die den alten weißen Männern der westlichen Hemisphäre in aller Öffentlichkeit die Stirn zu bieten vermag. Die Frage, wie und ob man das Musical "Hair" in einen Bezug zur Gegenwart bringen kann, ist damit in der Felsenreitschule schnell beantwortet.

Das Werk von Galt MacDermot zählt neben dem legendären "Woodstock"-Dokumentarfilm zu den großen popkulturellen Aneignungen der Hippie-Ära und ihrer gesellschafspolitischen ...