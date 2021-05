Halbfinale beim Songcontest: In Rotterdam hilft nicht nur Beten

Österreich hofft mit Vincent Buenos "Amen" auf einen Finalplatz bei der Eurovision in Rotterdam. Wie stehen die Chancen?

Ob sich Vincent Bueno für Österreich ins Finale des diesjährigen Eurovision Song Contest singen wird? Das könnte auch eine Glaubensfrage werden: Nicht, weil der Sänger im zweiten Halbfinale am Donnerstag mit dem Beitrag "Amen" antritt, sondern eher, weil beim großen Wettsingen viele an die Quoten in den Wettbüros glauben, und deren Prognosen oft ziemlich treffsicher sind.

Wenn es also nach den Prognosen für das zweite Semifinale geht, die am Mittwoch im Netz kursiert sind, dann würde Bueno den ...