Hans Söllner: Wer schimpft, muss es aus Liebe tun

Hans Söllner live in Henndorf: Er bleibt auch nach 40 Jahren auf der Bühne unerbittlich.

Hans Söllner zupft an der Gitarre. Er richtet die Mundharmonika. Und er, der Widerständler gegen jede Art der Obrigkeit und Unterdrückung, erzählt ein bisserl etwas. Von Polizeikontrollen. Von Drogen. Von den Kindern. Gleich am Anfang erzählt er in der Wallerseehalle in Henndorf am Mittwochabend von der Landtagswahl am kommenden Sonntag in seiner bayerischen Heimat. Von Ministerpräsident Söder erzählt er, auf den sich nur eines reimt - und das Wort "g'scheiter" sei das nicht. Söllner wie seit 40 Jahren. Und doch nicht.