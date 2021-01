Harte Realität: Die Sleaford Mods bellen Songs für die Verlierer im britischen Hinterhof

Niemand formuliert die Realität der taumelnden Welt härter als das Punk-Duo Sleaford Mods.

Dort, wo der junge Mann zu Hause ist, lassen sich alle Paare scheiden. Privatsphäre ist nichts wert und erodiert so wie Zukunftsaussichten. Aber es bleiben Bier und Porno auf dem Weg in die Sackgasse. So weit, so grausam echt. Aber es ist nur ein Song: "Mork n Mindy". Mit räudiger Stimme erzählt Jason Williamson von einem Teenager, dessen Träume sich gar nicht erst in Luft auflösen können. Es hat gar keine Träume gegeben.

Für so eine triste Welt ...