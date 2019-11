André Heller als Sänger? Daran kann sich kaum noch wer erinnern. Mit dem neuen Album "Spätes Leuchten" ist die Erinnerung gleich wieder da, weil alles klingt wie vor Jahrzehnten.

Mit einem glücklichen Blick aufs Leben fängt's an. Da kann André Heller auf 72 Jahre zurückschauen. "Also, das wär' doch an Überheblichkeit, Dummheit und Uneinsichtigkeit nicht zu überbieten, wenn ein Mensch wie ich nicht nach 70, nach 71, nach 72 ...