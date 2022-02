Herr Cash und eine unerwartete Rückkehr

Lost Compadres würdigen im Rockhouse Johnny Cash, dem Man in Black, zu dessen 90er.

Coverversionen zeugen entweder von Einfallslosigkeit oder sie lassen die Zuneigung, manchmal auch die bedingunglose Verehrung zum Schöpfer des Originals merken. Bei der österreichischen Band Lost Compadres ist es das weite Feld von "Americana", in dem sie seit 2003 Liedgut aufspüren, das sie voller Zuneigung neu interpretieren. Da tauchen neben eigenem Material dann auch Townes van Zandt, Lucinda Williams, Tom Petty oder eben auch der 2002 verstorbene Johnny Cash auf. Schon seit 2004 wird unter dem Titel "no cash, no hope" ...