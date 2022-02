Hier spielen Arzt und Apotheker

Seit 60 Jahren bietet die Salzburger Kulturvereinigung musikbegeisterten Laien die Möglichkeit zum Orchesterspiel.

Camilla Nylund, Rafael Fingerlos, Martin Grubinger oder Ziyu He: Wie ein Who is Who klassischer Künstler von internationalem Rang liest sich die Liste der Solisten, die in Konzerten des Orchesters der Salzburger Kulturvereinigung aufgetreten sind. Die Orchestermusiker hingegen verfolgen meist ganz andere Berufswege. Schuster, Architekt, Arzt und Apotheker treffen sich mit 18 weiteren Berufsgruppen - übrigens 33 Frauen und 21 Männer - jeden Montag, um der Liebe zur Musik zu frönen.

"Für Blasmusiker ist es selbstverständlich, in der ...