Hirtenspiel mit etwas Rock 'n' Roll

Vor 30 Jahren entstand der Salzburger Advent. Jubiläumsfeiern fallen aus.

Unvorhergesehene Ereignisse bilden das Basis jedes Adventspiels. Schließlich müssen sich die Hirten unvermittelt und unvorbereitet auf den Weg machen, um einem Neugeborenen ihre Aufwartung zu machen.

Das Ensemble des Salzburger Advents wiederum befand sich gerade in der heißen Probenphase für die diesjährige Produktion, als gestern der Lockdown für Salzburg bekannt gegeben wurde. "Wir hätten am kommenden Montag die Bühne in der Andräkirche aufgebaut und dann drei Tage geprobt", erzählt er. Dabei hätte die Veranstaltung in der Salzburger Andräkirche ...