Hitfabrik TikTok: Alte Songs sind die neuen Ohrwürmer

Wenn Jugendliche plötzlich Fleetwood Mac oder John Lennon hören, hat das immer öfter mit der populären App zu tun.

Ein Wiederhören mit Hits von damals beschert erwachsen gewordenen Popfans oft eine Schrecksekunde: Kann es sein, dass die Zeit, in der "Yellow" von Coldplay ein aktueller Ohrwurm war, auch schon wieder 20 Jahre vorbei ist? Bei den meisten jugendlichen Musikhörern kommt derzeit aber ein umgekehrtes Prinzip zum Vorschein: Sie entdecken immer öfter alte Songs und bescheren ihnen so viele digitale Klicks, dass es manchmal sogar für einen Wiedereinstieg in die aktuellen Hitparaden reicht. Einen großen Anteil an dem Phänomen hat ...