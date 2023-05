Hoch-Kulturwiese in Ostirol

Sound auf der Alm: Die Musicbanda Franui baut eine Festivalbühne dort, wo sie herkommt, und bringt Freunde mit.

Auf der, Alm da gibt's kan Synth." So formulierte einst Willi Resetarits ein Reinheitsgebot für das Musizieren im alpinen Hoch-Raum. So hoch hinauf, wie es die Musicbanda Franui heuer schaffen wird, schaffte es Resetarits mit seinem Stub'nblues nicht, jedenfalls nicht für ein offizielles Konzert. Die Unterstalleralm hinter Innervillgraten über Sillian in Osttirol wird einer der höchsten Festivalschauplätze in dieser Saison. 1673 Meter. "Alles, was über 1670 Metern Meereshöhe passiert, zählt ohne Weiteres zur Hochkultur", sagt Andreas Schett, Mastermind von Franui. ...