Hubert von Goisern fulminant live im Festspielhaus: Unter dem Eisbär schmilzt uns der Boden weg

Nach 71 Konzerten beendete Hubert von Goisern am Mittwoch seine "Zeiten & Zeichen"-Tournee mit einem Heimspiel - jedenfalls geografisch und thematisch. Musikalisch weitete er dabei den Horizont mehr denn je.

Das Große Festspielhaus ist kein Tanzlokal. Dazu stehen die Sitzreihen zu eng. Zum Mittanzen entwickelt dieser Abend über weite Strecken aber auch einen viel zu ernsthaften Charakter. Es braucht also am Ende die eindeutige Aufmunterung durch die Band, damit das Publikum dann doch aufsteht. Hinein in die Euphorie um den Song "Brenna tuats guat", den größten Hit in der Karriere von Hubert von Goisern neben "Koa Hiatamadl". Dass da dann zu Kapitalismuskritik im Kunsttempel getanzt wird, ist kein Widerspruch. Eher ...