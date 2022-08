Hubert von Goisern spielte düster unter dem Gewicht der Welt

Sehr gedämpfte Stimmung schwang beim Konzert von Hubert von Goisern im Kaiserpark in Bad Ischl mit.

"Heast as nit", singt Hubert von Goisern. "Heast as nit, wia die Zeit vergeht." Und freilich legt sich - wie stets seit dem Auftauchen dieses Liedes vor 30 Jahren - in Bad Ischl Melancholie über den Kaiserpark. Hinter der Bühne steht die Kaiservilla, in der Kaiser Franz Joseph im Juli 1914 die Kriegserklärung gegen Serbien unterschrieb. Ein paar Meter weiter über die Ischl hinüber steht eine Gedenktafel für Fritz Löhner-Beda. Hubert von Goisern schrieb dem im KZ ermordeten Librettisten ein ...